    Два концерта Земфиры отменены из-за ЧМ-2018

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    Два концерта Земфиры отменены из-за ЧМ-2018

    Два концерта Земфиры отменены <nobr>из-за</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменены из-за проведения в этих городах матчей чемпионата мира по футболу.

    Из-за запрета на проведение в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, любых массовых мероприятий, в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили концерты певицы Земфиры. Сообщение об отмене от организатора концертов размещено на сайте артистки.

    Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Фестивали, запланированные к проведению в г.г. Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО „Планета Плюс“ причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу».

    В компании отметили, что пытались согласовать проведение концертов с городскими властями и силовыми ведомствами в течение трех месяцев.

    Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Однако 5 июня 2018 года мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу».

    Ранее на этой неделе Международная федерация футбола запретила выступать перед гостями ЧМ-2018 другой рок-певице — Юлии Чичериной. Решение объяснили тем, что песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА, а сама Чичерина ассоциируется с военной темой.

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