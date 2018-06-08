Два концерта Земфиры отменены из-за ЧМ-2018

Концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменены
из-за проведения в этих городах матчей чемпионата мира по футболу.
Из-за запрета на проведение в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, любых массовых мероприятий, в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили концерты певицы Земфиры. Сообщение об отмене от организатора концертов размещено на сайте артистки.
Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Фестивали, запланированные к проведению в г.г. Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО „Планета Плюс“ причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу».
В компании отметили, что пытались согласовать проведение концертов с городскими властями и силовыми ведомствами в течение трех месяцев.
Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Однако 5 июня 2018 года мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу».
Ранее на этой неделе Международная федерация футбола запретила выступать перед гостями ЧМ-2018 другой рок-певице — Юлии Чичериной. Решение объяснили тем, что песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА, а сама Чичерина ассоциируется с военной темой.
Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Фестивали, запланированные к проведению в г.г. Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО „Планета Плюс“ причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу».
В компании отметили, что пытались согласовать проведение концертов с городскими властями и силовыми ведомствами в течение трех месяцев.
Из сообщения организатора концертов Земфиры: «Однако 5 июня 2018 года мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу».
Ранее на этой неделе Международная федерация футбола запретила выступать перед гостями ЧМ-2018 другой рок-певице — Юлии Чичериной. Решение объяснили тем, что песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА, а сама Чичерина ассоциируется с военной темой.
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