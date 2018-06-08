В городах проведения матчей ЧМ-2018 появились футбольные граффити

Эстетические баталии вокруг стрит-арта в преддверии чемпионата мира по футболу развернулись во многих городах, где пройдут матчи. Где-то чиновники спешат убрать рисунки, а где-то , наоборот, вольным художникам официально разрешили украсить стены и заборы.

Художник Роман Котов — не болельщик, но он очень рад, что в этом году он так или иначе приобщится к чемпионату. Ни он сам, ни в администрации Краснодара не сомневались, что одну из стен должен занять портрет легендарного Льва Яшина.



Роман Котов, творческое объединение «Краситель»: «Выбор, конечно, был, но для меня было принципиально рисовать отечественного футболиста».



Правда, изображение прославилось даже быстрее, чем Роман успел его завершить. В Сети раскритиковали слишком густые брови прославленного вратаря. Власти города моментально пообещали рисунок немного подправить.



В Самаре коллеги по цеху Романа поддержали, мол, обидеть художника может каждый. В Москве под футбольные граффити даже место расчистили. В столице давно хотели легализовать уличное творчество. Теперь, согласно новому закону, закрасят 2/3 всех панно, в первую очередь рекламные.



Что делать с остальными — только на первый взгляд дело вкуса. Эдуард Воскресенский — некогда главный художник Москвы. Он вспоминает, как еще в 1994 году сам на заборах рисовал. Решить, что искусство, а что мазня, должна специальная комиссия. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Андреевой.