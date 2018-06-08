Лидер КНДР сообщил, что наградит президента России орденом Дружбы. Путин в свою очередь пригласил председателя КНР посетить ВЭФ в качестве главного гостя.
Председатель Китая Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ заявил, что вручит Владимиру Путину высшую государственную награду КНР — орден Дружбы Китайской Народной Республики.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Дорогие друзья, скоро мы проведем особое мероприятие: я буду вручать президенту Путину первый орден Дружбы???. Это высшая внешняя государственная награда Китайской Народной Республики. Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран».
Владимир Путин, выйдя к журналистам после российско-китайских переговоров, сообщил, что пригласил Си Цзиньпина на форум во Владивосток.
Владимир Путин, президент РФ: «Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке».
Путин отметил, что российско-китайские переговоры прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Владимир Путин: «Обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двухсторонних отношений. Состоялся также предметный обмен мнениями по ключевым и международным проблемам. Достигнутые договоренности отражены в принятом нами с председателем Си Цзиньпином совместном заявлении, а также в целом ряде только что подписанных межведомственных соглашений».
Сегодня начался трехдневный визит Путина и российской делегации в Китай. В пятницу глава государства и Си Цзиньпин будут заняты переговорами и подписанием документов, после чего отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Дорогие друзья, скоро мы проведем особое мероприятие: я буду вручать президенту Путину первый орден Дружбы???. Это высшая внешняя государственная награда Китайской Народной Республики. Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран».
Владимир Путин, выйдя к журналистам после российско-китайских переговоров, сообщил, что пригласил Си Цзиньпина на форум во Владивосток.
Владимир Путин, президент РФ: «Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке».
Путин отметил, что российско-китайские переговоры прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Владимир Путин: «Обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двухсторонних отношений. Состоялся также предметный обмен мнениями по ключевым и международным проблемам. Достигнутые договоренности отражены в принятом нами с председателем Си Цзиньпином совместном заявлении, а также в целом ряде только что подписанных межведомственных соглашений».
Сегодня начался трехдневный визит Путина и российской делегации в Китай. В пятницу глава государства и Си Цзиньпин будут заняты переговорами и подписанием документов, после чего отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
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