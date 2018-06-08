    Управделами президента запустило производство мороженого «Выбор Кремля»

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    • Фото: tdkremlin.ru
    Управделами президента запустило производство мороженого «Выбор Кремля»

    Управделами президента запустило производство мороженого «Выбор Кремля»

    Управделами президента запустило производство мороженого «Выбор Кремля»
  • Фото: tdkremlin.ru

    • Предприятия управления делами президента РФ начало выпуск мороженого по оригинальной советской рецептуре. Лакомство под названием «Выбор Кремля» появилось в открытой продаже, его можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.

    Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова, марка «Выбор Кремля» представлена несколькими видами мороженого — пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.

    Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами президента РФ: «Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания „Кремлевский“, в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе».

    На сайте торгового дома «Кремлевский» сообщается, что мороженое изготовлено по оригинальной советской рецептуре 50-х годов.

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