В преддверии домашнего Чемпиона мира по футболу зрители НТВ смогут окунуться в атмосферу этой игры, увидеть уникальные кадры с тренировочных сборов национальной команды, а также услышать мнения ведущих игроков сборной России: Игоря Акинфеева, Александра Самедова, Артёма Дзюбы, бывшего тренера сборной Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова, под чьим руководством наши футболисты выйдут на поле уже 14 июня.
Фильм повествует о трех знаковых тренерах в новейшей истории российской сборной: Фабио Капелло, Леониде Слуцком и Станиславе Черчесове.
Зрители смогут узнать, как Фабио Капелло реорганизовал игру нашей сборной, привел в порядок дисциплину команды, а также смог обыграть будущих чемпионов Европы — сборную Португалии во главе с неподражаемым Криштиану Роналду. Капелло стал единственным тренером после Олега Романцева, сумевшим вывести сборную России в групповой этап чемпиона мира по футболу. Помимо этого, зрители смогут понять, как уважение Федерации и болельщиков сменилось неприязнью и презрением к итальянскому специалисту, и какие последствия вызвал провал нашей сборной на мундиале в Бразилии.
Документальный проект раскроет всю правду о работе Леонида Слуцкого, который после отставки Капелло возглавил сборную на правах совмещения. Авторы фильма расскажут, на каких игроков сделал ставку новый тренер и как ему удалось вывести команду на чемпионат Европы 2016 года, обыграв Швецию и Черногорию. Зрители НТВ первыми смогут увидеть уникальные кадры с теоретического занятия перед контрольным матчем со сборной Франции, на которое был запрещен вход даже работникам клуба и Федерации. Будут показаны и кадры самого матча Франция — Россия, где мы уступили со счетом 4:2. Об этой игре было написано много, однако то, что было сказано на самом деле, впервые прозвучит в этом фильме.
Помимо этого, любители футбола узнают о том, почему у Слуцкого произошел конфликт с основными игроками сборной — Юрием Жирковым и Олегом Кузьминым, с какими проблемами столкнулся главный тренер в преддверии чемпиона Европы 2016, почему решил играть тремя форвардами и что подтолкнуло Слуцкого покинуть сборную.
Создатели фильма раскроют, кто изначально входил в список претендентов на пост главного тренера сборной России и почему выбор Российского футбольного союза пал на Станислава Черчесова. После ухода Слуцкого нужно было определяться с новой футбольной философией, поскольку домашний чемпионат мира — событие грандиозное и масштабное. Футбольное сообщество понимало, что главный тренер не просто отвечает за результат матчей — он фактически представляет страну. Таким и стал нынешний тренер — Станислав Саламович Черчесов, который уже 14 июня выведет сборную Россию на первый матч домашнего чемпиона мира по футболу против Саудовской Аравии.
Премьера документального фильма «Сборная России. Обратная сторона медали» состоится в среду, 13 июня в 00.00 на телеканале НТВ.
Зрители смогут узнать, как Фабио Капелло реорганизовал игру нашей сборной, привел в порядок дисциплину команды, а также смог обыграть будущих чемпионов Европы — сборную Португалии во главе с неподражаемым Криштиану Роналду. Капелло стал единственным тренером после Олега Романцева, сумевшим вывести сборную России в групповой этап чемпиона мира по футболу. Помимо этого, зрители смогут понять, как уважение Федерации и болельщиков сменилось неприязнью и презрением к итальянскому специалисту, и какие последствия вызвал провал нашей сборной на мундиале в Бразилии.
Документальный проект раскроет всю правду о работе Леонида Слуцкого, который после отставки Капелло возглавил сборную на правах совмещения. Авторы фильма расскажут, на каких игроков сделал ставку новый тренер и как ему удалось вывести команду на чемпионат Европы 2016 года, обыграв Швецию и Черногорию. Зрители НТВ первыми смогут увидеть уникальные кадры с теоретического занятия перед контрольным матчем со сборной Франции, на которое был запрещен вход даже работникам клуба и Федерации. Будут показаны и кадры самого матча Франция — Россия, где мы уступили со счетом 4:2. Об этой игре было написано много, однако то, что было сказано на самом деле, впервые прозвучит в этом фильме.
Помимо этого, любители футбола узнают о том, почему у Слуцкого произошел конфликт с основными игроками сборной — Юрием Жирковым и Олегом Кузьминым, с какими проблемами столкнулся главный тренер в преддверии чемпиона Европы 2016, почему решил играть тремя форвардами и что подтолкнуло Слуцкого покинуть сборную.
Создатели фильма раскроют, кто изначально входил в список претендентов на пост главного тренера сборной России и почему выбор Российского футбольного союза пал на Станислава Черчесова. После ухода Слуцкого нужно было определяться с новой футбольной философией, поскольку домашний чемпионат мира — событие грандиозное и масштабное. Футбольное сообщество понимало, что главный тренер не просто отвечает за результат матчей — он фактически представляет страну. Таким и стал нынешний тренер — Станислав Саламович Черчесов, который уже 14 июня выведет сборную Россию на первый матч домашнего чемпиона мира по футболу против Саудовской Аравии.
Премьера документального фильма «Сборная России. Обратная сторона медали» состоится в среду, 13 июня в 00.00 на телеканале НТВ.
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