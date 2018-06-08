Машков отказался набирать абитуриентов в театральную школу Табакова

Художественный руководитель «Табакерки» принял решение на год отсрочить набор абитуриентов в Московскую театральную школу Олега Табакова.
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков объяснил отказ набирать абитуриентов в театральную школу тем, что не готов лично проводить отбор. Заявление актера опубликовано на сайте учебного заведения.
Накануне театральный колледж при Московском театре Олега Табакова объявил, что не будет проводить набор абитуриентов на грядущий учебный год. Это вызвало беспокойство у абитуриентов, которые уже прошли предварительный отбор и купили билеты, чтобы попасть на финальный этап испытаний в Москву.
Из заявления Владимира Машкова: «Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно».
Машков принес извинения абитуриентам и их родителям. Он сообщил, что после смерти Табакова, который лично контролировал учебный процесс, в работу колледжа придется внести изменения.
Из заявления Владимира Машкова: «Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой. Задача же не в том, чтобы зачислить ребенка в колледж, а в том, чтобы научить его. А для этого нужно чётко понимать, кто, как и чему будет учить. От нашего решения зависят судьбы ребят. И спешка, зачисление ради зачисления, тут совершенно неуместны».
Машков также заверил абитуриентов, что их результаты будут учтены, если они захотят поступить в театральную школу в следующем году.
Накануне театральный колледж при Московском театре Олега Табакова объявил, что не будет проводить набор абитуриентов на грядущий учебный год. Это вызвало беспокойство у абитуриентов, которые уже прошли предварительный отбор и купили билеты, чтобы попасть на финальный этап испытаний в Москву.
Из заявления Владимира Машкова: «Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно».
Машков принес извинения абитуриентам и их родителям. Он сообщил, что после смерти Табакова, который лично контролировал учебный процесс, в работу колледжа придется внести изменения.
Из заявления Владимира Машкова: «Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой. Задача же не в том, чтобы зачислить ребенка в колледж, а в том, чтобы научить его. А для этого нужно чётко понимать, кто, как и чему будет учить. От нашего решения зависят судьбы ребят. И спешка, зачисление ради зачисления, тут совершенно неуместны».
Машков также заверил абитуриентов, что их результаты будут учтены, если они захотят поступить в театральную школу в следующем году.
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