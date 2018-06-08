МИД Германии: Берлин больше не может замалчивать разногласия с Вашингтоном

Глава МИД Германии заявил, что Вашингтон принимает односторонние решения, которые вредят Европе.
Хайко Маас подчеркнул, что США остаются «самым близким партнером» для Европы, однако сегодня появились «разногласия, которые мы больше не можем замалчивать».
Недовольство Берлина, в частности, вызвали выход США из соглашения по климату, разрыв договоренностей по ядерной программе с Ираном и введение пошлин. Министр заявил, что эти шаги Вашингтона не делают «мир лучше, безопаснее или спокойнее», отметив, что односторонние решения вредят Европе.
При этом Маас подчеркнул, что Дональд Трамп «сознательно идет на это», передает РИА Новости.
Напомним, разговоры о кризисе в отношениях между США и Евросоюзом звучат на фоне введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из целого ряда стран, в том числе из ЕС, КНР, Канады и Мексики, которые начали действовать с 1 июня. Эти действия резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады.
Ожидается, что последние решения Вашингтона будут обсуждаться на саммите G7, который сегодня стартует в канадской провинции Квебек. При этом сообщалось, что Трамп решил покинуть форум раньше, чем было запланировано изначально, и отказаться от встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, так как он устал от ее «учительского» тона.
Недовольство Берлина, в частности, вызвали выход США из соглашения по климату, разрыв договоренностей по ядерной программе с Ираном и введение пошлин. Министр заявил, что эти шаги Вашингтона не делают «мир лучше, безопаснее или спокойнее», отметив, что односторонние решения вредят Европе.
При этом Маас подчеркнул, что Дональд Трамп «сознательно идет на это», передает РИА Новости.
Напомним, разговоры о кризисе в отношениях между США и Евросоюзом звучат на фоне введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из целого ряда стран, в том числе из ЕС, КНР, Канады и Мексики, которые начали действовать с 1 июня. Эти действия резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады.
Ожидается, что последние решения Вашингтона будут обсуждаться на саммите G7, который сегодня стартует в канадской провинции Квебек. При этом сообщалось, что Трамп решил покинуть форум раньше, чем было запланировано изначально, и отказаться от встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, так как он устал от ее «учительского» тона.
Комментарии