Глава «Сбербанка» анонсировал снижение ставок по ипотеке

«Сбербанк» с 9 июня снизит ставки по ипотеке до 9,4%.
«Сбербанк» с завтрашнего дня снизит ставки по ипотеке. Об этом в пятницу на годовом собрании акционеров банка заявил глава кредитной организации Герман Греф. Он заявил, что для держателей зарплатных карт «Сбербанка» ставка сократится до 9,1%, для всех остальных клиентов — до 9,4%, передает РИА Новости.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру. С завтрашнего дня „Сбербанк“ снижает ставки по ипотеке и запускает промо-акцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в „Сбербанке“, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентного пункта, базовая ставка, для всех остальных клиентов — до уровня 9,4 процентного пункта».
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, снижение базовой ставки и акция, позволяющая получить дополнительный дисконт, будут действовать при взятии в ипотеку жилья на первичном рынке.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру. С завтрашнего дня „Сбербанк“ снижает ставки по ипотеке и запускает промо-акцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в „Сбербанке“, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентного пункта, базовая ставка, для всех остальных клиентов — до уровня 9,4 процентного пункта».
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, снижение базовой ставки и акция, позволяющая получить дополнительный дисконт, будут действовать при взятии в ипотеку жилья на первичном рынке.
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