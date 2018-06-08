    Глава «Сбербанка» анонсировал снижение ставок по ипотеке

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Глава «Сбербанка» анонсировал снижение ставок по ипотеке

    Глава «Сбербанка» анонсировал снижение ставок по ипотеке

    Глава «Сбербанка» анонсировал снижение ставок по ипотеке
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • «Сбербанк» с 9 июня снизит ставки по ипотеке до 9,4%.

    «Сбербанк» с завтрашнего дня снизит ставки по ипотеке. Об этом в пятницу на годовом собрании акционеров банка заявил глава кредитной организации Герман Греф. Он заявил, что для держателей зарплатных карт «Сбербанка» ставка сократится до 9,1%, для всех остальных клиентов — до 9,4%, передает РИА Новости.

    Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру. С завтрашнего дня „Сбербанк“ снижает ставки по ипотеке и запускает промо-акцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в „Сбербанке“, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентного пункта, базовая ставка, для всех остальных клиентов — до уровня 9,4 процентного пункта».

    Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, снижение базовой ставки и акция, позволяющая получить дополнительный дисконт, будут действовать при взятии в ипотеку жилья на первичном рынке.

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