    На западе Москвы автомобилист сбил инвалида в коляске

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    На западе Москвы автомобилист сбил инвалида в коляске

    На западе Москвы автомобилист сбил инвалида в коляске

    Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло на западе Москвы. Там инвалид-колясочник оказался под колесами машины.

    Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, автомобилист сбил инвалида в коляске на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова.

    Сообщается, что полиция направила к месту ЧП своих сотрудников, тужа же направляются представители экстренных служб. По факту случившегося ведется проверка.

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