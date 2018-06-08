На западе Москвы автомобилист сбил инвалида в коляске

Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло на западе Москвы. Там
инвалид-колясочник оказался под колесами машины.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, автомобилист сбил инвалида в коляске на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова.
Сообщается, что полиция направила к месту ЧП своих сотрудников, тужа же направляются представители экстренных служб. По факту случившегося ведется проверка.
Сообщается, что полиция направила к месту ЧП своих сотрудников, тужа же направляются представители экстренных служб. По факту случившегося ведется проверка.
Комментарии