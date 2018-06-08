Свидетель: радикалы пытались заживо сжечь Януковича

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу грозила страшная смерть в 2014 году, рассказал свидетель.
Выступая в суде в режиме видеоконференции, бывший глава службы безопасности Януковича Владимир Павленко рассказал, что в феврале 2014 году экс-президент должен был отправиться на съезд Партии регионов в Харьков. Однако от СБУ поступила информация, что радикалы создали две группы для устранения Януковича.
Владимир Павленко, бывший руководитель службы безопасности Виктора Януковича: «Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь».
Павленко уточнил, что после получения информации о радикалах, прибывших в Харьков, визит на съезд был отменен.
Также он заявил, что убить Януковича должны были представители националистической партии «Свобода» и их сторонники, передает РИА Новости.
Отметим, что сейчас суд в Киеве продолжает рассматривать дело против Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. Сегодня проходит допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля.
Сам же экс-президент, который был фактически отстранен от власти в феврале 2014 года после событий на Майдане, неоднократно заявлял, что нынешнее руководство страны хочет свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
Владимир Павленко, бывший руководитель службы безопасности Виктора Януковича: «Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь».
Павленко уточнил, что после получения информации о радикалах, прибывших в Харьков, визит на съезд был отменен.
Также он заявил, что убить Януковича должны были представители националистической партии «Свобода» и их сторонники, передает РИА Новости.
Отметим, что сейчас суд в Киеве продолжает рассматривать дело против Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. Сегодня проходит допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля.
Сам же экс-президент, который был фактически отстранен от власти в феврале 2014 года после событий на Майдане, неоднократно заявлял, что нынешнее руководство страны хочет свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
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