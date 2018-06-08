Инженер из Комсомольска заявил о неверной подаче своего вопроса на прямой линии

Инженер-самолетостроитель из Хабаровского края заявил, что волонтеры неверно сформулировали его вопрос к президенту РФ во время прямой линии, так что получилось, будто он попросил помочь ему с поиском работы.
Пётр Литвинцев, инженер-самолетостроитель из Комсомольска-на Амуре, заявил, что на самом деле не работает маляром. Волонтеры, работавшие на прямой линии президента, неверно сформулировали его вопрос, сообщил Литвинцев РИА Новости.
Напомним, накануне во время прямой линии президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос от имени Литвинцева, который якобы вынужден работать маляром, потому что его сократили на заводе. После вопроса Литвинцева региональная прокуратура объявила о начале проверки, а губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал лично помочь инженеру найти работу по специальности.
Пётр Литвинцев, инженер: «Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил — один раз в жизни, кстати, — и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос».
Литвинцев добавил, что сейчас нигде не работает, и уточнил, что претензий к заводу у него нет.
Пётр Литвинцев: «Нигде не работаю, ни маляром, ни кем-то еще. Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, я художник, выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре КНАМ. Я не про себя задал вопрос. Мне не нужно то, что начало происходить из-за того, что мой вопрос не так задали».
В четверг президент РФ Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.
Напомним, накануне во время прямой линии президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос от имени Литвинцева, который якобы вынужден работать маляром, потому что его сократили на заводе. После вопроса Литвинцева региональная прокуратура объявила о начале проверки, а губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал лично помочь инженеру найти работу по специальности.
Пётр Литвинцев, инженер: «Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил — один раз в жизни, кстати, — и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос».
Литвинцев добавил, что сейчас нигде не работает, и уточнил, что претензий к заводу у него нет.
Пётр Литвинцев: «Нигде не работаю, ни маляром, ни кем-то еще. Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, я художник, выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре КНАМ. Я не про себя задал вопрос. Мне не нужно то, что начало происходить из-за того, что мой вопрос не так задали».
В четверг президент РФ Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.
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