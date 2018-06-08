Певица Мария Максакова вступила в бой за наследство убитого в Киеве мужа

Певица и
экс-депутат Госдумы Мария Максакова наняла адвокатов для борьбы за наследство своего убитого мужа — бывшего депутата Дениса Вороненкова, который в марте 2017 года был расстрелян на улице в Киеве.
После смерти мужа Мария Максакова осталась без всего с маленьким ребенком на руках. А ведь состояние Вороненкова, по некоторым данным, оценивается в миллиард рублей. На кону сразу несколько солидных объектов недвижимости. Говоря языком юристов, в «наследственную массу» входит роскошный особняк в Подмосковье, как минимум две квартиры в престижных районах Москвы, а еще, по некоторым данным, апартаменты за границей стоимостью десятки миллионов долларов.
Потенциальные наследники уже начали борьбу за два машиноместа экс-депутата, а также коллекцию элитных мужских часов и ювелирных украшений. Но чтобы получить хотя бы часть солидного имущества, оперной певице придутся вступить в настоящую войну.
Вряд ли 45-летний экс-депутат вообще задумывался о смерти. Собственно, поэтому завещания не оставил. За год брака с Максаковой серьезных объектов недвижимости Вороненков нажить не успел, а все, что приобретал до этого, Вороненков оформлял не на себя, а на бывшую супругу Юлию. Та после смерти Вороненкова добровольно делиться с беглой оперной дивой состоянием не хочет. Мириться с этим 40-летняя певица не намерена. Максакова наняла адвокатов не только для себя, но даже для маленького сына Вани.
Размер наследства столь велик, как и число претендентов. Помимо Максаковой с сыном на свою долю рассчитывают дети, которых Вороненкову родила экс-супруга Юлия. В списке претендентов есть и те, о ком до недавнего времени никто не
слышал. Это 26-летняя Екатерина Вороненкова — дочь беглого депутата от первого брака с жительницей Минска Светланой Макеенко. В борьбу за миллионы, кстати последняя из всех наследников, вступила женщина, которая долгое время находилась в тени. Это родная мать Дениса Вороненкова — Людмила Николавна, проживающая в Петрозаводске. По некоторым данным, все шесть претендентов уже разделились на два лагеря.
Подробности — в фильме «Максакова. Женская доля» из цикла «ЧП. Расследование».
Потенциальные наследники уже начали борьбу за два машиноместа экс-депутата, а также коллекцию элитных мужских часов и ювелирных украшений. Но чтобы получить хотя бы часть солидного имущества, оперной певице придутся вступить в настоящую войну.
Вряд ли 45-летний экс-депутат вообще задумывался о смерти. Собственно, поэтому завещания не оставил. За год брака с Максаковой серьезных объектов недвижимости Вороненков нажить не успел, а все, что приобретал до этого, Вороненков оформлял не на себя, а на бывшую супругу Юлию. Та после смерти Вороненкова добровольно делиться с беглой оперной дивой состоянием не хочет. Мириться с этим 40-летняя певица не намерена. Максакова наняла адвокатов не только для себя, но даже для маленького сына Вани.
Размер наследства столь велик, как и число претендентов. Помимо Максаковой с сыном на свою долю рассчитывают дети, которых Вороненкову родила экс-супруга Юлия. В списке претендентов есть и те, о ком до недавнего времени никто не
слышал. Это 26-летняя Екатерина Вороненкова — дочь беглого депутата от первого брака с жительницей Минска Светланой Макеенко. В борьбу за миллионы, кстати последняя из всех наследников, вступила женщина, которая долгое время находилась в тени. Это родная мать Дениса Вороненкова — Людмила Николавна, проживающая в Петрозаводске. По некоторым данным, все шесть претендентов уже разделились на два лагеря.
Подробности — в фильме «Максакова. Женская доля» из цикла «ЧП. Расследование».
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