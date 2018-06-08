Житель Подмосковья сжег лицо 17-летней девушки кислотой и сел на 14 лет

Мытищинский суд вынес приговор жителю Электрогорска, который покалечил кислотой свою любовницу после расставания.
22-летний житель Электрогорска признан виновным в покушении на убийство, совершенного с особой жестокостью, вымогательстве и клевете.
Следователи установили, что отвергнутый молодой человек долгое время преследовал 17-летнюю девушку, угрожал ей расправой. Кроме того, пытался получить от ее родителей более миллиона рублей, взамен обещая оставить бывшую подругу в покое. В конечном итоге мужчина подкараулил жертву и облил ее кислотой. Девушка получили серьезные химические ожоги лица и кистей рук.
С момента нападения до вынесения приговора прошло около полутора лет.
СК РФ по Московской области: «Причастность к совершенному преступлению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, это: показания свидетелей и потерпевших, переписка из социальных сетей, результаты экспертиз».
Приговором Мытищинского городского суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следователи установили, что отвергнутый молодой человек долгое время преследовал 17-летнюю девушку, угрожал ей расправой. Кроме того, пытался получить от ее родителей более миллиона рублей, взамен обещая оставить бывшую подругу в покое. В конечном итоге мужчина подкараулил жертву и облил ее кислотой. Девушка получили серьезные химические ожоги лица и кистей рук.
С момента нападения до вынесения приговора прошло около полутора лет.
СК РФ по Московской области: «Причастность к совершенному преступлению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, это: показания свидетелей и потерпевших, переписка из социальных сетей, результаты экспертиз».
Приговором Мытищинского городского суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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