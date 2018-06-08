В Ингушетии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт

В Ингушетии спецслужбы провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были убиты двое бандитов.
По данным НАК, ликвидированные боевики планировали совершить теракт. Об этом сообщается на сайте организации.
Из сообщения НАК: «Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности».
Из сообщения НАК: «Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности».
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