    В Ингушетии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт

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    В Ингушетии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт

    В Ингушетии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт

    В Ингушетии спецслужбы провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были убиты двое бандитов.

    По данным НАК, ликвидированные боевики планировали совершить теракт. Об этом сообщается на сайте организации.

    Из сообщения НАК: «Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности».

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