    Военный оркестр Китая сыграл для Путина «Катюшу»

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    Военный оркестр Китая сыграл для Путина «Катюшу»

    Военный оркестр Китая сыграл для Путина «Катюшу»

    В Пекине прошла церемония встречи президента России, прибывшего в КНР с государственным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал в Пекине президента России Владимира Путина, прибывшего в страну с государственным визитом. На церемонию, которая прошла перед Домом народных собраний в самом центре города, президент РФ приехал на лимузине «Мерседес», передает ТАСС.

    На церемонии выступил военный оркестр Китая. Они исполнил гимны двух стран, а также песню «Катюша» и ряд других композиций.

    В начале встречи с Си Цзиньпином российский лидер отметил стабильное сотрудничество, которое, по его словам, достигло беспрецедентного уровня, сообщает РИА Новости.

    смотретьПутин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде
    Путин в ходе визита в Китай прокатится на высокоскоростном поезде
    Напомним, сегодня начался трехдневный визит Путина и российской делегации в Китай. Президент России и председатель КНР проведут переговоры, в ходе которых будет подписан ряд документов. В выходные главы государств отправятся в приморский Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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