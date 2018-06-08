Россияне оценили шансы сборной выиграть ЧМ-2018

Российские болельщики со сдержанным оптимизмом оценивают шансы на успех сборной на домашнем чемпионате мира.
Как выяснили социологи, каждый пятый (20%) болельщик считает, что сборная сможет выйти из группы, но закончит выступление в 1/8 финала. Еще 14% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ждут выхода национальной команды в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал.
А 11% россиян и вовсе считают, что дружина Станислава Черчесова сможет стать победителем чемпионата мира. Не рассчитывают на то, что российская сборная выйдет из группы, 19% опрошенных.
Что же касается других сборных, то главными фаворитами турнира россияне называют Германию и Бразилию. В победу этих сборных верят по 12% участников опроса.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартует уже 14 июня и продлится до 15 июля. На групповом этапе соперниками российской сборной станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Отметим, что накануне во время прямой линии шансы сборной оценил Владимир Путин. Президент отметил, что за последнее время сборная не демонстрирует ярких результатов, но подчеркнул, что команда может «выстрелить» на домашнем мундиале.
А 11% россиян и вовсе считают, что дружина Станислава Черчесова сможет стать победителем чемпионата мира. Не рассчитывают на то, что российская сборная выйдет из группы, 19% опрошенных.
Что же касается других сборных, то главными фаворитами турнира россияне называют Германию и Бразилию. В победу этих сборных верят по 12% участников опроса.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартует уже 14 июня и продлится до 15 июля. На групповом этапе соперниками российской сборной станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Отметим, что накануне во время прямой линии шансы сборной оценил Владимир Путин. Президент отметил, что за последнее время сборная не демонстрирует ярких результатов, но подчеркнул, что команда может «выстрелить» на домашнем мундиале.
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