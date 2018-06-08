Власти Австрии закроют в стране 7 мечетей и вышлют имамов

Власти Австрии закроют в стране семь мечетей и вышлют несколько десятков имамов, получающих деньги
из-за границы.
Австрийские власти приняли решение закрыть в стране семь мечетей, нарушающих закон об исламе. Кроме того, несколько десятков имамов, получающих финансирование из-за границы, будут депортированы. Решение принято по результатам проверки, проведенной министерством внутренних дел страны, сообщил в пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Ведомство по делам религий совместно с МВД провело масштабную проверку. Вы должны помнить о сообщениях про детей в военной форме, зарубежном финансировании имамов и других неправильных явлениях в нашей стране. Ведомство по делам религий приняло решение запретить работу семи мечетей, это означает закрытие мечети „Серых волков“ и шести мечетей арабской общины. В связи с этим будут депортированы несколько имамов за нарушения закона в части зарубежного финансирования».
Курц добавил, что по некоторым случаям расследования еще не завершены, и напомнил, что Австрия поддерживает свободу вероисповедания, но представители разных религий должны действовать в рамках закона, передает ТАСС.
Себастьян Курц: «Параллельным обществам, политическому исламу и радикализму нет места в нашей стране. Правительство нацелено решительно бороться с этими неправильными явлениями. В прошлые годы возможности ведомства по делам религий использовались не в полной мере, и, когда я стал канцлером, я решил усилить работу этого органа, чтобы обеспечить реализацию его полномочий».
Австрийский закон об исламе гарантирует признание этой религии в стране, однако устанавливает нормы деятельности религиозных организаций. Так, согласно закону, дети могут участвовать только в религиозных праздниках и получать образование исключительно в соответствии со священными текстами. Тем не менее, в этом году в мечети Турецко-исламского союза Австрии прошел утренник, на котором дети, одетые в форму солдат Первой мировой войны, принимали участие в реконструкции одного из сражений.
Турецко-исламский союз Австрии, получающий финансирование из-за границы, и ранее становился объектом критики из-за своих детских садов: австрийские власти считают, что дети в них изучают лишь исламские традиции и ценности вместо традиций страны пребывания, поэтому не адаптируются к жизни в австрийском обществе.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Ведомство по делам религий совместно с МВД провело масштабную проверку. Вы должны помнить о сообщениях про детей в военной форме, зарубежном финансировании имамов и других неправильных явлениях в нашей стране. Ведомство по делам религий приняло решение запретить работу семи мечетей, это означает закрытие мечети „Серых волков“ и шести мечетей арабской общины. В связи с этим будут депортированы несколько имамов за нарушения закона в части зарубежного финансирования».
Курц добавил, что по некоторым случаям расследования еще не завершены, и напомнил, что Австрия поддерживает свободу вероисповедания, но представители разных религий должны действовать в рамках закона, передает ТАСС.
Себастьян Курц: «Параллельным обществам, политическому исламу и радикализму нет места в нашей стране. Правительство нацелено решительно бороться с этими неправильными явлениями. В прошлые годы возможности ведомства по делам религий использовались не в полной мере, и, когда я стал канцлером, я решил усилить работу этого органа, чтобы обеспечить реализацию его полномочий».
Австрийский закон об исламе гарантирует признание этой религии в стране, однако устанавливает нормы деятельности религиозных организаций. Так, согласно закону, дети могут участвовать только в религиозных праздниках и получать образование исключительно в соответствии со священными текстами. Тем не менее, в этом году в мечети Турецко-исламского союза Австрии прошел утренник, на котором дети, одетые в форму солдат Первой мировой войны, принимали участие в реконструкции одного из сражений.
Турецко-исламский союз Австрии, получающий финансирование из-за границы, и ранее становился объектом критики из-за своих детских садов: австрийские власти считают, что дети в них изучают лишь исламские традиции и ценности вместо традиций страны пребывания, поэтому не адаптируются к жизни в австрийском обществе.
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