    СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет. пенсии, пенсионеры, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет

    СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет

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    СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет

    СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет

      Правительство выбрало основной вариант повышения пенсионного возраста.

      Как рассказали РБК источники, близкие к кабинету министров, за основу взят сценарий, при котором пенсионный возраст мужчины увеличится на 5 лет — до 65 лет, а женщины на 8 — до 63 лет. При этом в отношении женщин рассматривается вариант и более мягкий с планкой в 60 лет.

      Планируется, что правительство утвердит новые параметры в четверг, 14 июня. При этом уточняется, что большинство существующих сейчас пенсионных льгот будут сохранены, в частности для военных и тех, кто работает на вредных производствах или в тяжелом климате.

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