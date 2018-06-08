СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет

Правительство выбрало основной вариант повышения пенсионного возраста.
Как рассказали РБК источники, близкие к кабинету министров, за основу взят сценарий, при котором пенсионный возраст мужчины увеличится на 5 лет — до 65 лет, а женщины на 8 — до 63 лет. При этом в отношении женщин рассматривается вариант и более мягкий с планкой в 60 лет.
Планируется, что правительство утвердит новые параметры в четверг, 14 июня. При этом уточняется, что большинство существующих сейчас пенсионных льгот будут сохранены, в частности для военных и тех, кто работает на вредных производствах или в тяжелом климате.
Планируется, что правительство утвердит новые параметры в четверг, 14 июня. При этом уточняется, что большинство существующих сейчас пенсионных льгот будут сохранены, в частности для военных и тех, кто работает на вредных производствах или в тяжелом климате.
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