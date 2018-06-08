ФАС и ЦБ задумались о минимальной ставке по вкладам

Банк России вместе с Федеральной антимонопольной службой хочет установить минимальную ставку по вкладам. Власти же призывали опасаться очень высоких ставок, очень низкие же плохи тем, что они ограничивают конкуренцию на рынке.

ФАС и Центробанк решили защитить россиян от необоснованно низких ставок по вкладам. Как рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, ведомства сейчас обсуждают введения минимальной ставки для депозитов физлиц. Он отметил, что потребитель должен получать справедливую стоимость денег, но это не всегда возможно из-за того, что доминирующие банки пользуются своим положением и демпингуют, особенно в небольших городах, где выбор игроков не велик.



Сейчас ограничения уже работают для потребительских кредитов, а именно регулируется их максимальная полная стоимость. Также ЦБ и ФАС предлагают уровнять для всех банков комиссии за денежные переводы. Швецов отметил, что сейчас внешние переводы из банка в банк являются дорогими, а внутренние — бесплатные, в результате чего счета клиента запираются в одной организации. По словам зампреда, такое расчетное рабство должно быть отменено.