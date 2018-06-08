Британский нейрохирург назвал невозможным загрузку мозга в цифровое «облако»

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с опухолями головного мозга. Дату установили в 2000 году, чтобы привлечь внимание к борьбе со страшным и коварным заболеванием. До сих пор об этой форме рака медикам известно очень мало.

В интервью корреспонденту НТВ Лизе Герсон британский доктор Генри Марш рассказал, как далеко удалось продвинуться в лечении. В России ведущий нейрохирург известен книгой «Не навреди», где он честно рассказывает о своих успехах и поражениях.



Генри Марш, ведущий нейрохирург Великобритании: «Опухоли мозга вообще редки. Но как вторичное заболевание после лейкемии у детей это самая распространенная форма рака. У моего сына была опухоль мозга, когда ему было всего 3 месяца. Он выжил. Это настоящее чудо. Риск смерти от рака мозга у таких маленьких детей очень высок. Об этом я узнал позже, когда сам стал его лечить. Но мне очень помог этот опыт в самом начале пути. Я не знаю, каким бы доктором я стал, если бы не эти переживания».



Как заявил Генри Марш, как доктор он стал лучше именно благодаря этим переживаниям, потому что сам был в положении родителя больного ребенка и понимал, что чувствует семья больного.



Генри Марш: «В отличие от кожи, кости, мышц, мозг не восстанавливается так легко, как остальные части тела, поэтому, оперируя, легче нанести вред, чем принести пользу. Есть предубеждение против нейрохирургии. Люди думают, что это чудовищно тяжело. Слишком деликатно, легкость рук должна быть фантастической. На самом деле технически это не более легко или тяжело, чем другие области хирургии. Нейрохирургия отличается только одним — она очень опасна. Если операция пойдет хоть немного не так, нас ждет катастрофа».



Генри Марш признался, что последствия ошибок так ужасны, что хочется спрятать голову и даже самому себе не говорить, что ты виноват.



Генри Марш: «В этом основная сложность нашей профессии. Что-то постоянно идет не так. Много болезней, которые, как рак, мы не можем вылечить, и надо понимать, что большая часть наших пациентов, как бы мы ни старались, все равно умрет. И это нелегко — быть честным и в то же время не лишать человека надежды, не запугивать его».



По словам доктора Марша, его книга основана на дневнике, который он вел с первого дня практики. Книга эта очень честная.



Генри Марш: «Это первая книга медицинских мемуаров, написанная опытным врачом, который не боится и не стесняется признавать свои ошибки, сомнения, страхи, потерю контроля над ситуацией. Вот в этом ее ценность. Зачем пугать пациентов, вы спрашиваете? Но пациенты и так напуганы. Доктор, который честен, вызывает их уважение. Отношения с врачом основаны на доверии. И доктор, который делает ошибки и не боится это признать, вызывает больше уважения, потому что мы все делаем ошибки».



Доктор Марш уверяет, что медицина развивается и отодвигает смерть все дальше и дальше, но люди не могут жить вечно, когда-то нужно остановиться.



Генри Марш: «Я знаю, что американские трансгуманисты говорят, что мы должны жить до 150 лет и загружать наш мозг в „облако“, но это все чепуха!»



Подробности — в материале корреспондента Лизы Герсон.