В Австралии акула сломала зуб, напав на кайтсерфингиста: фото

В Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста, который сначала принял ее за черепаху.
Как пишет портал UPI, инцидент произошел на пляже в австралийском городе Баллина. Спортсмен рассказал, что акула напала на него сзади, и сначала он принял ее за большую черепаху.
Сам мужчина не пострадал — акула вцепилась в его доску для кайтсерфинга. Хищница откусила кусок пластика, при этом потеряв один зуб. Фотографию обломков доски опубликовали местные полицейские в Facebook.
Сам мужчина не пострадал — акула вцепилась в его доску для кайтсерфинга. Хищница откусила кусок пластика, при этом потеряв один зуб. Фотографию обломков доски опубликовали местные полицейские в Facebook.
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