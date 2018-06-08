    В Австралии акула сломала зуб, напав на кайтсерфингиста: фото

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    • Фото: Richmond Police District / facebook.com
    В Австралии акула сломала зуб, напав на кайтсерфингиста: фото

    В Австралии акула сломала зуб, напав на кайтсерфингиста: фото

    В Австралии акула сломала зуб, напав на кайтсерфингиста: фото
  • Фото: Richmond Police District / facebook.com

    • В Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста, который сначала принял ее за черепаху.

    Как пишет портал UPI, инцидент произошел на пляже в австралийском городе Баллина. Спортсмен рассказал, что акула напала на него сзади, и сначала он принял ее за большую черепаху.

    Сам мужчина не пострадал — акула вцепилась в его доску для кайтсерфинга. Хищница откусила кусок пластика, при этом потеряв один зуб. Фотографию обломков доски опубликовали местные полицейские в Facebook.

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