Томский губернатор извинился перед многодетной матерью, пожаловавшейся Путину

смотреть Цены на бензин, санкции и криптовалюта: о чем говорили на прямой линии

Встреча многодетной матери Натальи Журовой и ее мужа с губернатором Томской области продолжалась около часа. После глава региона рассказал, что он извинился перед женщиной и главой семейства за неразбериху. Он пообещал Журовой не только помочь ее семье, но и добиться системного решения «земельного вопроса» для многодетных семей., губернатор Томской области: «За час поговорили обо всем — о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут».Мать троих детей Наталья Журова пожаловалась, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, но с тех пор очередь сократилась только наполовину. По ее словам, когда она обратилась «в свой регион», то получила ответ, что якобы в Томской области землю в первоочередном порядке могут получить только семьи, имеющие четырех и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.В ходе встречи Жвачкин отметил что, что корень проблемы — «бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права», в результате чего рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Он отметил, что это, конечно, не так.Накануне президент РФ Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.