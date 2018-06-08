В Подмосковье задерживаются электрички Ярославского направления

Электрички Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами. Причиной задержек в
пресс-службе МЖД назвали повреждение кабеля, питающего устройство регулировки движения составов.
Пресс-служба Московской железной дороги: «На перегоне Мытищи — Подлипки Дачные (ветка Ярославского направления в сторону подмосковного Королёва) злоумышленники повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. В связи с этим на первом и втором главных путях включился запрещающий для движения поездов сигнал».
На место ЧП прибыли бригады железнодорожников и восстановили работу системы на первом главном пути, по которому электрички следуют в Москву. Сейчас продолжаются работы на втором главном пути. Сообщается, что пропуск поездов на перегоне ведется по специальному режиму — составы проходят участок, снижая скорость, что обеспечивает безопасность перевозок и позволяет пропускать поезда, передает ТАСС.
На место ЧП прибыли бригады железнодорожников и восстановили работу системы на первом главном пути, по которому электрички следуют в Москву. Сейчас продолжаются работы на втором главном пути. Сообщается, что пропуск поездов на перегоне ведется по специальному режиму — составы проходят участок, снижая скорость, что обеспечивает безопасность перевозок и позволяет пропускать поезда, передает ТАСС.
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