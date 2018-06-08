Новосибирский мэр Локоть передумал баллотироваться в губернаторы

В досрочных выборах губернатора Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть участвовать не будет. Он отказался от выдвижения на этот пост в пользу врио главы региона Андрея Травникова.
О своем решении Локоть объявил в перерыве сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, глава областной организации КПРФ: «Весь Новосибирск, все население области втягивается в ожесточенную политическую схватку. Достигнуто соглашение о взаимодействии, это соглашение предусматривает сохранение прямых выборов мэра. Я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора Новосибирской области в пользу Андрея Александровича (Травникова — прим. НТВ.Ru)».
Локоть считает, что продолжение политической борьбы может замедлить развитие региона, а этот сценарий мэр Новосибирска считает неприемлемым. Временно исполняющий обязанности губернатора Травников уже заявил, что готов поддерживать новосибирского градоначальника в следующем избирательном цикле.
Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «У нас впереди очень много задач, мы будем вместе работать над их решением».
При этом Травников отметил, что считает целесообразным сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра, передает ТАСС.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. В октябре минувшего года президент Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова, который ранее был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и работал мэром Вологды. Законодательное собрание региона назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, глава областной организации КПРФ: «Весь Новосибирск, все население области втягивается в ожесточенную политическую схватку. Достигнуто соглашение о взаимодействии, это соглашение предусматривает сохранение прямых выборов мэра. Я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора Новосибирской области в пользу Андрея Александровича (Травникова — прим. НТВ.Ru)».
Локоть считает, что продолжение политической борьбы может замедлить развитие региона, а этот сценарий мэр Новосибирска считает неприемлемым. Временно исполняющий обязанности губернатора Травников уже заявил, что готов поддерживать новосибирского градоначальника в следующем избирательном цикле.
Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «У нас впереди очень много задач, мы будем вместе работать над их решением».
При этом Травников отметил, что считает целесообразным сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра, передает ТАСС.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. В октябре минувшего года президент Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова, который ранее был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и работал мэром Вологды. Законодательное собрание региона назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года.
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