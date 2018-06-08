В Лондоне нефть Brent дорожает, а WTI в Нью-Йорке дешевеет

Цены на углеводороды эталонных марок меняются разнонаправленно после существенного роста накануне.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустились до 77 долларов 23 центов за баррель (-0,12%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке WTI с поставкой в июле подорожала до 66 долларов 2 центов за баррель (+0,11%).



По итогам прошлой сессии Brent поднялась прибавила в цене 2,6% и стоила 77 долларов 32 цента за баррель, WTI поднялась на 1,9% и достигла отметки в 65 долларов 95 центов за баррель. Нефть стабилизировалась после существенного роста накануне, который объясняется возобновившимися опасениями относительно сокращений поставок из Ирана и Венесуэлы.