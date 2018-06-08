    МЧС предупреждает москвичей и дождях с грозами и сильным ветром

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    МЧС предупреждает москвичей и дождях с грозами и сильным ветром

    МЧС предупреждает москвичей и дождях с грозами и сильным ветром

    Синоптики предупреждают жителей российский столицы о похолоданиях в ночные часы и ливнях с грозами в течение дня.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье столбики термометров в течение дня не поднимутся выше плюс 17 градусов, осадки пройдут местами, зато с грозами. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, порывы могут достигать 19 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

    О плохой пятничной погоде и порывистом ветре столичное управление МЧС предупреждает жителей региона в своем Twitter и призывает к осторожности.




    В ночь на субботу в Москве похолодает до плюс 5–7 градусов, вероятность дождя сохранится, ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. В Подмосковье ночью столбики термометров покажут 3–8 градусов выше нуля. В течение всей пятницы в столичном регионе сохранится «желтый» уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, сильного ветра и гроз.

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