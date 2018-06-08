МЧС предупреждает москвичей и дождях с грозами и сильным ветром

Уважаемые москвичи и гости столицы!

По прогнозам синоптиков Росгидромет 08 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе порывы 14–19 м/с.

Будьте осторожны и внимательны.