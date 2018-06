Facebook по ошибке рассекретил личную переписку 14 миллионов пользователей

Интернет-портал The Verge со ссылкой на официальных представителей Facebook передает, что в период с 18-го по 27 мая настройки данных учетных записей были изменены без ведома их хозяев из-за ошибки. По этой причине материалы, которые пользователи размещали в полной уверенности, что их увидит только небольшая группа людей, оказались доступны всем желающим.Сообщается, что сотрудники Facebook обнаружили ошибку 22 мая, но только через 5 дней поправили настройки уже опубликованных сообщений. В соцсети произошедший сбой объяснили тестированием новой функции. Администрация принесла пользователям извинения за случившееся и уже начала их оповещать о том, что ошибка исправлена.Громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек . В апреле основателю компании Марку Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook впредь будет бережнее обращаться с личными данными пользователей В мае Цукербергу пришлось давать показания в Европарламенте. Он почти 2 часа отвечал на вопросы о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.