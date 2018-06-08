Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Нижнем Тагиле. В том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Пресс-служба СК РФ по Свердловской области: «В ночь на 8 июня в правоохранительные органы города Нижний Тагил поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района тел пяти человек. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“»



Следователи установили, что погибшими являются супружеская пара, а также трое детей — девочки двух, четырех и десяти лет.



На месте ЧП работают сотрудники СКР, проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.