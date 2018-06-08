    В ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето. ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето

    В ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето

    1 комментарий
    В ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето

    В ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето

    В ЛНР автобус с пассажирами после атаки украинских силовиков превратился в решето

      Мирные жители Донбасса вновь пережили мощный обстрел. Под Луганском украинские войска открыли огонь по автобусу с пассажирами. Много раненых. Подконтрольные Киеву подразделения выпустили сразу несколько мин по селу вблизи линии разграничения.

      Один боеприпас разорвался прямо перед маршрутным такси. Осколки превратили салон микроавтобуса в решето. Пассажиров не только оглушило ударной волной, но и засыпало стеклами. Представители народной милиции ЛНР говорят: все, кто ехал в маршрутке, родились в рубашке, потому что при таком сильном взрыве неминуемо должны были быть жертвы.

      Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР: «Это уникальный факт. Мина разорвалась буквально в трех метрах от маршрутного такси. Мы увидели хвостовик, который явно подтверждает, что это 120-я мина. В очередной раз хочу призвать все мировое сообщество оказать жесточайшее давление на киевское правительство и власть, чтобы они прекратили обстреливать мирных граждан».

      В больницу доставили 6 пострадавших. Состояние раненых медики оценивают как стабильное.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru