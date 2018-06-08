NASA сообщает о найденных на Марсе органических молекулах

Специалисты NASA рассказали о сенсационной находке. На Марсе обнаружили молекулы органических соединений.

Образцы получили с помощью буровой установки марсохода Curiosity. Их нашли в камнях из древних озерных отложений на глубине всего 5 сантиметров — копать глубже у аппарата нет возможности. Возраст породы превышает 3 миллиарда лет.



Специалисты утверждают, что в соединениях содержатся в том числе углерод, тиофен и толуол. Ученые подчеркивают, что молекулы могут иметь и небиологическое происхождение и не обязательно указывают на существование жизни на Марсе, тем не менее эти соединения имеют ключевое значение для поисков внеземной жизни.