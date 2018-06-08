Организаторы «Шелкового пути» рассказали о коварных этапах ралли

В Москве представили новый маршрут
ралли-рейда «Шелковый путь». Соревнования стартуют 15 июля. В марафоне примут участие 80 легковых и грузовых автомобилей из 40 стран мира, а также самые опытные и титулованные гонщики.
В этом году организаторы впервые изменили трассу. До этого ралли всегда начиналось в России, на этот раз старт пройдет в китайской пустыне Гоби. Это один из самых интересных и в то же время коварных отрезков пути.
Гонка будет состоять их 10 этапов. Первые 5 пройдут в Китае. По дороге из Сианя в Чжунвэй экипажи преодолеют 702,26 километра, второй этап Чжунвэй — Алашань-Юци составит 536,8 километра, третий этап Алашань-Юци — Цзяюйгуань — 597,73 километра, четвертый этап Цзяюйгуань — Хами (753,92 километрам) и пятый этап Хами — Урумчи (757,54 километра.
Из Урумчи пилоты и техника отправятся на самолете в Россию, где пройдут оставшиеся 5 этапов. Шестой (362,78 километра) и седьмой (420,19 километра) этапы состоятся в Астрахани, 8-й — Астрахань — Волгоград (552,71 километра), девятый этап Волгоград — Липецк (766,78 километра), десятый этап Липецк — Москва (497,22 километра). Международный марафон завершится 27 июля в Москве на Красной площади.
Гонка будет состоять их 10 этапов. Первые 5 пройдут в Китае. По дороге из Сианя в Чжунвэй экипажи преодолеют 702,26 километра, второй этап Чжунвэй — Алашань-Юци составит 536,8 километра, третий этап Алашань-Юци — Цзяюйгуань — 597,73 километра, четвертый этап Цзяюйгуань — Хами (753,92 километрам) и пятый этап Хами — Урумчи (757,54 километра.
Из Урумчи пилоты и техника отправятся на самолете в Россию, где пройдут оставшиеся 5 этапов. Шестой (362,78 километра) и седьмой (420,19 километра) этапы состоятся в Астрахани, 8-й — Астрахань — Волгоград (552,71 километра), девятый этап Волгоград — Липецк (766,78 километра), десятый этап Липецк — Москва (497,22 километра). Международный марафон завершится 27 июля в Москве на Красной площади.
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