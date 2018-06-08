Трамп сократил пребывание на саммите G7 в Канаде

Президент США Дональд Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс уточнила, что Трамп покинет саммит утром в субботу и, таким образом, пропустит заседание, посвященное окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Также он не будет присутствовать на рабочем обеде.



Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп уедет с саммита G7 в Шарлевуа в 10:30 утра (по местному времени, — прим. ред.) в субботу, после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник».



По ее словам, на оставшихся сессиях Трампа будет представлять его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.



Саммит G7 пройдет 8–9 июня в канадской провинции Квебек.

