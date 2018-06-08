Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109

смотреть В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго

Последствия самого крупного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек, передает агентство Reuters. В память о погибших людях в Гватемале был объявлен трехдневный траур.Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.