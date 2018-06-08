    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Jasso
    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109

    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109

    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Jasso

    • Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 109 человек. Ранее сообщалось о 99 погибших.

    Последствия самого крупного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек, передает агентство Reuters. В память о погибших людях в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

    смотретьВ Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго
    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго
    Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.

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