Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 109 человек. Ранее сообщалось о 99 погибших.
Последствия самого крупного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек, передает агентство Reuters. В память о погибших людях в Гватемале был объявлен трехдневный траур.
Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.
Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.
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