Громкое название: как живет село Путино

Село с громким названием Путино находится в Пермском крае. По меркам провинции считается большим и зажиточным: на тысячу жителей есть и школа, и детский сад, и центр досуга, и своя амбулатория. Местные жители имеющимся вполне довольны, и на прямую линию вопросов не отправляли. Но это не значит, что судьба родины их не интересует.

На самом деле, в Путино ходит легенда, что как-то на прямой линии местные уже общались с президентом. Правда, был это даже не вопрос — Путина пригласили в село-тезку. И он, вроде как, даже обещал заехать. Но пока не заглядывал.



Житель Путино: «Я думаю, что мы, видимо, еще недостаточно созрели, чтобы у нас первый человек страны побывал. Значит еще нет такого успеха, чтобы он нашел время и приехал».



Кстати, ни одного собственного Путина в селе нет. Зато однофамильцев президента немало в соседней деревне Заполье. Правда на высокий пост они не претендуют, да и такой ответственности не завидуют.



Подробности — в видеоматериале.