Трамп обвинил Францию и Канаду в создании торговых барьеров

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду и Францию в том, что они облагают слишком высокими пошлинами американские товары. Тем самым, по его мнению, они способствуют появлению торговых барьеров.

Дональд Трамп, президент США: «Пожалуйста, скажите премьер-министру (Канады, — прим. ред.) Трюдо и президенту (Франции, — прим. ред) Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США составляет 151 млрд долларов, и Канада не допускает наших фермеров и других. С нетерпением жду, когда встречусь с ними завтра».



Напомним, ранее Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, КНР, Канады и Мексики. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля.