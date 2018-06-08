Австрия заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

Австрия готова принять на своей территории встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Власти страны уже сообщили об этом американской стороне.
В Белом доме заявили, что пока им нечего объявить на этот счет, передает ТАСС.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома: «Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить».
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается, а Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече нет.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома: «Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить».
Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается, а Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече нет.
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