    Австрия заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

    комментировать

    Австрия заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

    Австрия заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

    Австрия готова принять на своей территории встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Власти страны уже сообщили об этом американской стороне.

    В Белом доме заявили, что пока им нечего объявить на этот счет, передает ТАСС.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома: «Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить».

    Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. При этом помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается, а Дмитрий Песков подчеркивал, что пока конкретных договоренностей о встрече нет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru