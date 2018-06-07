Помпео: США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности при денуклеаризации

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности при денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Президент признает желание КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, что КНДР, которая откажется от оружия массового поражения, будет в безопасности».
При этом он добавил, что до тех пор, пока Пхеньян не свернет полностью свои программы по разработке оружия массового поражения, США сохранят режим санкций. А в случае, если переговоры провалятся, усилят давление, передает РИА Новости.
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
При этом он добавил, что до тех пор, пока Пхеньян не свернет полностью свои программы по разработке оружия массового поражения, США сохранят режим санкций. А в случае, если переговоры провалятся, усилят давление, передает РИА Новости.
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
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