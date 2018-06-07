В Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма

Новое итальянское правительство готово обсуждать все темы, в том числе статус Крыма. Об этом заявил
вице-премьер страны МВД Маттео Сальвини.
Отвечая на вопрос о возможности признания российского статуса полуострова, Сальвини отметил, что это остается в ведении министра иностранных дел, передает ТАСС. Тем не менее, он подтвердил, что тема будет обсуждаться.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все».
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство страны будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все».
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство страны будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России.
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