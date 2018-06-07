    Троих фигурантов дела полковника МВД Дагестана Хизриева заключили под стражу

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    Троих фигурантов дела полковника МВД Дагестана Хизриева заключили под стражу

    Троих фигурантов дела полковника МВД Дагестана Хизриева заключили под стражу

    Суд арестовал троих предполагаемых сообщников полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева, подозреваемого в даче взятки в размере 2 млн долларов.

    Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК России по Москве: «Четверым фигурантам, в том числе Хизриеву, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

    Она также добавила что в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще троим соучастникам.

    Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца полковника МВД Дагестана Хизриева. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (Дача взятки в особо крупном размере).

    По версии следствия, Хизриев весной успел передать соучастникам часть оговоренной взятки в размере двух миллионов долларов. Всего он планировал передать шесть миллионов — эти деньги должны были содействовать его назначению на вышестоящую должность в МВД.


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