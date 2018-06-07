Троих фигурантов дела полковника МВД Дагестана Хизриева заключили под стражу

Суд арестовал троих предполагаемых сообщников полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева, подозреваемого в даче взятки в размере 2 млн долларов.
Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК России по Москве: «Четверым фигурантам, в том числе Хизриеву, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Она также добавила что в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще троим соучастникам.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца полковника МВД Дагестана Хизриева. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (Дача взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Хизриев весной успел передать соучастникам часть оговоренной взятки в размере двух миллионов долларов. Всего он планировал передать шесть миллионов — эти деньги должны были содействовать его назначению на вышестоящую должность в МВД.
Она также добавила что в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще троим соучастникам.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца полковника МВД Дагестана Хизриева. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (Дача взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Хизриев весной успел передать соучастникам часть оговоренной взятки в размере двух миллионов долларов. Всего он планировал передать шесть миллионов — эти деньги должны были содействовать его назначению на вышестоящую должность в МВД.
Полковник полиции из Дагестана Магомед Хизриев хотел купить должность главы МВД республики за $2 млн. Но тут пришел спецназ ФСБ и всё испортил pic.twitter.com/2CIjOanbV4— НТВ (@ntvru) June 5, 2018
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