Трамп допустил отмену кампании «максимального давления» на КНДР

Президент США Дональд Трамп не отрицает, что кампани «максимального давления» на Пхеньян может быть отменена после саммита в Сингапуре. Об этом он заявил на
пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Дональд Трамп, президент США: «Если кампания максимального давления продолжится после саммита, то, честно говоря, это будет означать, что он прошел не очень хорошо».
При этом он подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует проведения не одной встречи между представителями США и КНДР, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи. Это займет больше времени. Это продолжалось долгие десятилетия, и это то, с чем должны были разобраться предыдущие президенты США».
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
При этом он подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует проведения не одной встречи между представителями США и КНДР, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи. Это займет больше времени. Это продолжалось долгие десятилетия, и это то, с чем должны были разобраться предыдущие президенты США».
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Ожидается, что эта встреча может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
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