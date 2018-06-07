    Украина столкнулась с угрозой гибели половины урожая из-за засухи

    2 комментария

    Украина столкнулась с угрозой гибели половины урожая из-за засухи

    Украина столкнулась с угрозой гибели половины урожая <nobr>из-за</nobr> засухи

    Украина может лишиться половины урожая зерновых из-за засухи в ряде регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

    Из сообщения пресс-службы: «Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых».

    Аграрии отмечают, что наибольшее число жалоб поступает из Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей.

    смотретьВ нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых
    В нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых
    С засухой в этом году столкнулся и российский Крым. В результате в нескольких районах погиб почти весь урожай зерновых, объявлена чрезвычайная ситуация.

    Ранее в Верховной раде похвастались, что засуху в Крыму якобы устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru