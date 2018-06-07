Украина столкнулась с угрозой гибели половины урожая из-за засухи

Украина может лишиться половины урожая зерновых
из-за засухи в ряде регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).
Из сообщения пресс-службы: «Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых».
Аграрии отмечают, что наибольшее число жалоб поступает из Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей.
С засухой в этом году столкнулся и российский Крым. В результате в нескольких районах погиб почти весь урожай зерновых, объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее в Верховной раде похвастались, что засуху в Крыму якобы устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал.
Аграрии отмечают, что наибольшее число жалоб поступает из Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей.
С засухой в этом году столкнулся и российский Крым. В результате в нескольких районах погиб почти весь урожай зерновых, объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее в Верховной раде похвастались, что засуху в Крыму якобы устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал.
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