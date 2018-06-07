Футболисты «Тосно» пожаловались прокурорам

Заявление в прокуратуру поступило в связи с многомесячными задержками зарплаты игрокам.

Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру, сообщил сегодня вратарь команды Давид Юрченко. На такой волевой шаг футболисты решились из-за многомесячных задолженностей по зарплатам и премиальным.



По словам голкипера, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не подходит к телефону. Не видели его и на базе «Тосно» те игроки, которые забирали свои трудовые книжки. Теперь невыплатами займется надзорный орган.



Команда из Ленинградской области, покинувшая в этом сезоне РФПЛ, сенсационно выиграла Кубок России. Сейчас клуб получает лицензию для участия во втором дивизионе.