Правительство Петербурга поможет раненной в Сирии переводчице встретиться с родными

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным петербуржцев интересовал скачок цен на бензин, развитие космической отрасли. Обратилась за помощью к президенту и гражданка Украины Ирина
Галиченко-Баракат.
Смольный поможет родственникам раненной в Сирии Ирины Галиченко-Баракат разместиться в городе на время ее восстановления. Такое поручение дал Георгий Полтавченко по итогам прямой линии с Владимиром Путиным.
В ходе прямой линии женщина попросила Владимира Путина помочь ей встретиться с семьей, так как муж и дети Ирины — граждане Сирии. Путин обещал ей предоставить гражданство РФ, а также оказать помощь по организации встречи с детьми и мужем в Петербурге.
Женщина-военный переводчик потеряла ногу и кисть руки два года назад при обстреле Алеппо. Всё это время она проходила лечение в Военно-медицинской академии Петербурга и была оторвана от семьи.
В целом прямая линия продолжалась почти рекордные четыре с половиной часа. Петербуржцев интересовали разные темы. Так, Юрист Владислав Крестолюбов спрашивал о дальнейшем развитии космической отрасли и возможности возродить многоразовый корабль «Буран». На что президент уточнил: Россия должна вернуть первенство по запускам космолетов и планирует в ближайшие годы отправить на орбиту свыше 600 спутников.
Между тем петербургский дальнобойщик Алексей Караваев задал самый актуальный вопрос прямой линии и последних дней — о росте цен на бензин.
В ходе прямой линии женщина попросила Владимира Путина помочь ей встретиться с семьей, так как муж и дети Ирины — граждане Сирии. Путин обещал ей предоставить гражданство РФ, а также оказать помощь по организации встречи с детьми и мужем в Петербурге.
Женщина-военный переводчик потеряла ногу и кисть руки два года назад при обстреле Алеппо. Всё это время она проходила лечение в Военно-медицинской академии Петербурга и была оторвана от семьи.
В целом прямая линия продолжалась почти рекордные четыре с половиной часа. Петербуржцев интересовали разные темы. Так, Юрист Владислав Крестолюбов спрашивал о дальнейшем развитии космической отрасли и возможности возродить многоразовый корабль «Буран». На что президент уточнил: Россия должна вернуть первенство по запускам космолетов и планирует в ближайшие годы отправить на орбиту свыше 600 спутников.
Между тем петербургский дальнобойщик Алексей Караваев задал самый актуальный вопрос прямой линии и последних дней — о росте цен на бензин.
Комментарии