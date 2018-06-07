    В Раде заявили о потере контроля над Одессой «по сценарию Донбасса»

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    В Раде заявили о потере контроля над Одессой «по сценарию Донбасса»

    В Раде заявили о потере контроля над Одессой «по сценарию Донбасса»

    Киев теряет контроль над Одессой по сценарию Донбасса, против украинских активистов начался масштабный террор. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Игорь Луценко.

    Игорь Луценко: «В Одессе террор против активистов достиг невиданных масштабов. Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс».

    Разом з колегами з різних фракцій звернувся до Турчинова.
    Прошу ініціювати засідання РНБО щодо ситуації в Одесі, де…

    Опубликовано Igor Lutsenko 7 июня 2018 г.


    По словам Луценко, он вместе с коллегами обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с возникшей ситуацией.

    Киев потерял контроль над значительной частью Донбасса после того, как в 2014 году Луганская и Донецкая области объявили о независимости. Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которая не закончилась до сих пор. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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