В Раде заявили о потере контроля над Одессой «по сценарию Донбасса»

Разом з колегами з різних фракцій звернувся до Турчинова.

Прошу ініціювати засідання РНБО щодо ситуації в Одесі, де… Опубликовано Igor Lutsenko 7 июня 2018 г.

: «В Одессе террор против активистов достиг невиданных масштабов. Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс».По словам Луценко, он вместе с коллегами обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с возникшей ситуацией.Киев потерял контроль над значительной частью Донбасса после того, как в 2014 году Луганская и Донецкая области объявили о независимости. Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которая не закончилась до сих пор. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.