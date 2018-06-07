    Трамп решил пока не снимать санкции с КНДР

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    Трамп решил пока не снимать санкции с КНДР

    Трамп решил пока не снимать санкции с КНДР

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пока не снимать санкции с КНДР и не вводить новые ограничения.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы не можем снять санкции, они чрезвычайно сильны. Я мог бы ввести еще больше, но я решил не делать этого сейчас. Но это может произойти».

    С такими словами глава вашингтонской администрации выступил перед журналистами на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме, сообщает ТАСС.

    Представители американской администрации ранее объявили, что саммит США — КНДР состоится 12 июня в сингапурском отеле «Капелла» на острове Сентоса. В Вашингтоне сообщили, что начало встречи запланировано на 9:00 по местному времени (04:00 мск).

    смотретьСМИ: Ким Чен Ын «на коленях» молил о встрече с Трампом
    СМИ: Ким Чен Ын «на коленях» молил о встрече с Трампом
    Сегодня вся мировая пресса обсуждала скандальное высказывание адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Отвечая на вопрос о предстоящем саммите Америки и КНДР, Джулиани заявил, что Ким Чен Ын «на коленях» умолял Трампа не отменять их встречу.

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