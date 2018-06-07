Турчинов заявил об исходящей от Крымского моста опасности

Крымский мост угрожает безопасности Украины. Об этом заявил секретарь украинского СНБО Александр Турчинов.
Создание транспортной артерии, по мнению Турчинова, позволило России усилить военный потенциал и создать «мощную военную инфраструктуру» вдоль границы Украины, сообщает УНИАН.
Александр Турчинов: «Что очень опасно — возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент».
Ранее немецкие СМИ обратили внимание на укрепление вооруженных сил в Крыму и констатировали превращение полуострова в «непреступную крепость».
Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.
Александр Турчинов: «Что очень опасно — возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент».
Ранее немецкие СМИ обратили внимание на укрепление вооруженных сил в Крыму и констатировали превращение полуострова в «непреступную крепость».
Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.
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