Прямая линия с Владимиром Путиным: главные заявления

За время прямой линии, которая длилась почти 4,5 часа, президент успел ответить на десятки самых разных вопросов.
О развитии России
Если говорить такими категориями: «белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас находимся, — мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.
О составе нынешнего правительства
Если бы мы 100 процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года.
О налоговой системе
Стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет.
О росте цен на бензин
Это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики.
О спортивной инфраструктуре чемпионата мира
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов.
О «дальневосточном гектаре»
Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но дополнительно еще раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки.
О санкциях и обвинениях в адрес РФ
Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом.
О русскоязычных в Прибалтике
Ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и надеюсь, что им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметром Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза.
О борьбе с экстремизмом
Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Но нужно определиться с понятиями. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим.
О ситуации в Донбассе
Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?
О социальных сетях и терроризме
Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее — найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в Интернете.
О Виталии Мутко
Если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало, кстати, те же объекты сочинской Олимпиады, в том числе там Козак занимался, но и Мутко этим занимался.
О вере в бога
Каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим, только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать.
О жилищных вопросах
Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан. При этом ставка ипотеки должна снижаться до восьми, лучше семи процентов.
О российских войсках в Сирии
Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования армии.
О новом оружии
У нас есть разработки, о которых я упоминал. Это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой, с малой двигательной установкой, это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки.
Об утилизации и переработке отходов
До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов.
О свободе СМИ
«Газпром» действительно финансирует эту компанию («Эхо Москвы» — ред.) и не вмешивается в редакционную политику, это в том числе и свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессой.
О доступности медицины
Ваш покорный слуга за границей не лечится. Но в целом нам нужно развивать свою собственную систему здравоохранения, чтобы не только чиновники, но и все наши граждане имели возможность получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию.
Об идее национализировать «нефтянку»
Это сложный, очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики.
О строительстве дорог
С 2012 до 2017 года мы истратили в целом на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Примерно 9,6–9,7–9,5 трлн рублей будут направлены на цели дорожного строительства, причем в разных регионах РФ.
О журналисте Кирилле Вышинском
Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.
О преемнике
Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.
Об одиночестве на «политическом Олимпе»
Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов работы — это касается не только России, любой другой страны мира — можно только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть.
Если говорить такими категориями: «белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас находимся, — мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.
О составе нынешнего правительства
Если бы мы 100 процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года.
О налоговой системе
Стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет.
О росте цен на бензин
Это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики.
О спортивной инфраструктуре чемпионата мира
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов.
О «дальневосточном гектаре»
Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но дополнительно еще раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки.
О санкциях и обвинениях в адрес РФ
Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом.
О русскоязычных в Прибалтике
Ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и надеюсь, что им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметром Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза.
О борьбе с экстремизмом
Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Но нужно определиться с понятиями. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим.
О ситуации в Донбассе
Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?
О социальных сетях и терроризме
Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее — найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в Интернете.
О Виталии Мутко
Если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало, кстати, те же объекты сочинской Олимпиады, в том числе там Козак занимался, но и Мутко этим занимался.
О вере в бога
Каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим, только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать.
О жилищных вопросах
Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан. При этом ставка ипотеки должна снижаться до восьми, лучше семи процентов.
О российских войсках в Сирии
Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования армии.
О новом оружии
У нас есть разработки, о которых я упоминал. Это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой, с малой двигательной установкой, это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки.
Об утилизации и переработке отходов
До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов.
О свободе СМИ
«Газпром» действительно финансирует эту компанию («Эхо Москвы» — ред.) и не вмешивается в редакционную политику, это в том числе и свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессой.
О доступности медицины
Ваш покорный слуга за границей не лечится. Но в целом нам нужно развивать свою собственную систему здравоохранения, чтобы не только чиновники, но и все наши граждане имели возможность получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию.
Об идее национализировать «нефтянку»
Это сложный, очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики.
О строительстве дорог
С 2012 до 2017 года мы истратили в целом на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Примерно 9,6–9,7–9,5 трлн рублей будут направлены на цели дорожного строительства, причем в разных регионах РФ.
О журналисте Кирилле Вышинском
Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.
О преемнике
Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.
Об одиночестве на «политическом Олимпе»
Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов работы — это касается не только России, любой другой страны мира — можно только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть.
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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