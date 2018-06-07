Прямая линия с Владимиром Путиным: главные заявления

7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты. Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Если говорить такими категориями: «белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас находимся, — мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.Если бы мы 100 процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года.Стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет.Это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики.Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов.Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но дополнительно еще раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки.Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом.Ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и надеюсь, что им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметром Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза.Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Но нужно определиться с понятиями. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим.Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее — найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в Интернете.Если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало, кстати, те же объекты сочинской Олимпиады, в том числе там Козак занимался, но и Мутко этим занимался.Каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим, только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать.Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан. При этом ставка ипотеки должна снижаться до восьми, лучше семи процентов.Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования армии.У нас есть разработки, о которых я упоминал. Это два изделия с ядерным двигателем, с ядерной двигательной установкой, с малой двигательной установкой, это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки.До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов.«Газпром» действительно финансирует эту компанию («Эхо Москвы» — ред.) и не вмешивается в редакционную политику, это в том числе и свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессой.Ваш покорный слуга за границей не лечится. Но в целом нам нужно развивать свою собственную систему здравоохранения, чтобы не только чиновники, но и все наши граждане имели возможность получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию.Это сложный, очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики.С 2012 до 2017 года мы истратили в целом на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Примерно 9,6–9,7–9,5 трлн рублей будут направлены на цели дорожного строительства, причем в разных регионах РФ.Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов работы — это касается не только России, любой другой страны мира — можно только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть.