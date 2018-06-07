На полигоне «Туганы» под Петербургом военные подорвались на боеприпасе

Военнослужащие пострадали на полигоне Минобороны в Кингисеппском районе Ленобласти.
Инцидент случился накануне на полигоне «Туганы» в 120 километрах от Кингисеппа. В Западном военном округе сообщили, что на месте ЧП проходили мероприятия по боевой подготовке. Точнее — подготовку летного состава частей военно-воздушных сил.
По информации СМИ, в результате детонации в земле неустановленного боеприпаса ранения нижних конечностей получили трое военных.
При этом в ЗВО сообщают только о двух пострадавших. Источник ТАСС уточняет: одного человека задело по касательной, от госпитализации он отказался.
Как передает 47news, тяжелые травмы получили 28-летний военнослужащий из Воронежской области и 19-летний боец из Пензенской области. Травмы средней тяжести — у 21-летнего военнослужащего из Вологды.
Сейчас двое раненых госпитализированы в Кингисеппскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает. По данному факту командованием части проводится проверка.
По информации СМИ, в результате детонации в земле неустановленного боеприпаса ранения нижних конечностей получили трое военных.
При этом в ЗВО сообщают только о двух пострадавших. Источник ТАСС уточняет: одного человека задело по касательной, от госпитализации он отказался.
Как передает 47news, тяжелые травмы получили 28-летний военнослужащий из Воронежской области и 19-летний боец из Пензенской области. Травмы средней тяжести — у 21-летнего военнослужащего из Вологды.
Сейчас двое раненых госпитализированы в Кингисеппскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает. По данному факту командованием части проводится проверка.
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