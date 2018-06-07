    В НАТО опасаются раскола из-за сближения Италии и России. Европейский союз, Италия, НАТО, США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ НАТО опасаются раскола из-за сближения Италии и России

    В НАТО опасаются раскола из-за сближения Италии и России

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    В НАТО опасаются раскола из-за сближения Италии и России

    В НАТО опасаются раскола <nobr>из-за</nobr> сближения Италии и России

      Министры обороны стран НАТО собрались на совещание в штаб-квартире альянса. После заявлений нового итальянского премьера о необходимости пересмотра антироссийских санкций эта встреча станет первой проверкой на единство.

      Как пишет La Repubblica, сближение новых властей Италии с Россией воспринимают в НАТО как реальную угрозу раскола. Генсек альянса и постпред США уже предупредили Рим, что санкции отменять нельзя.

      Как сообщает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, противоречия и нетерпимость между ЕС и США вышли на невиданный доселе уровень: Ангела Меркель открыто говорит о том, что страны ЕС должны объединиться и дать отпор американцам, которые пытаются изменить миропорядок, установившийся после Второй мировой войны.

      Североатлантический блок НАТО, штаб-квартира которого пусть и находится в Брюсселе, но управляется он из Вашингтона, решил использовать плановую встречу министров обороны, чтобы продемонстрировать всему миру, что никаких особых разногласий между США и их европейскими союзниками нет. Даже у Йенса Столтенберга на этот раз получилось не особо убедительно.

      Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Основная цель НАТО — защищать друг друга и усиливать оборону. Я соглашусь, что есть разногласия по таким вопросам, как торговля, например, или иранская ядерная сделка или вопросы климата. Существуют разногласия внутри Европы о том, каково ее будущее. Но тут стоит вспомнить, что разногласия между участниками альянса — это не что-то новое».

      Вопрос, насколько у Меркель или у Макрона хватит сил и возможностей для проведения новой политики. Им в спину дышат и канцлер Австрии Курц, у которого европейский рейтинг просто зашкаливает, и новые власти Италии, которые уже заявили на этой неделе, что приоритет правительства — отмена антироссийских санкций.

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