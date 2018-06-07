    СК начал проверку по факту смерти онкобольной после жалобы ее дочери Путину

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    СК начал проверку по факту смерти онкобольной после жалобы ее дочери Путину

    СК начал проверку по факту смерти онкобольной после жалобы ее дочери Путину

    Следователи организовали проверку после жалобы жительницы Ярославской области президенту РФ Владимиру Путину.

    О начале доследственной проверки сообщается на сайте ведомства.

    Жительница Ярославлавской области Вера Куприна рассказала главе государства, что ее мать была онкобольной и умерла от болевого шока, потому что у бригады скорой помощи при вызове не оказалось необходимых лекарств.

    смотретьПутин: на программу борьбы с онкологией выделят 1 трлн рублей
    Путин: на программу борьбы с онкологией выделят 1 трлн рублей
    Президент, отвечая на вопрос Куприной, напомнил о госпрограмме. Из 8 трлн руб., необходимых на новый майский указ, на борьбу с онкологией пойдет 1 трлн.

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    7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.

    Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.

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