СК начал проверку по факту смерти онкобольной после жалобы ее дочери Путину

Следователи организовали проверку после жалобы жительницы Ярославской области президенту РФ Владимиру Путину.
О начале доследственной проверки сообщается на сайте ведомства.
Жительница Ярославлавской области Вера Куприна рассказала главе государства, что ее мать была онкобольной и умерла от болевого шока, потому что у бригады скорой помощи при вызове не оказалось необходимых лекарств.
Президент, отвечая на вопрос Куприной, напомнил о госпрограмме. Из 8 трлн руб., необходимых на новый майский указ, на борьбу с онкологией пойдет 1 трлн.
Жительница Ярославлавской области Вера Куприна рассказала главе государства, что ее мать была онкобольной и умерла от болевого шока, потому что у бригады скорой помощи при вызове не оказалось необходимых лекарств.
Президент, отвечая на вопрос Куприной, напомнил о госпрограмме. Из 8 трлн руб., необходимых на новый майский указ, на борьбу с онкологией пойдет 1 трлн.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
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